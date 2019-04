700+ local high school seniors honored for 4.0 GPAs

LANCASTER – More than 700 high school seniors were honored this week at the 19th annual 4.0 Student Recognition Celebration sponsored by the AV Fair & Event Center.

The event took place Tuesday, April 16, in the H.W. Hunter Pavilion. It honored 735 local seniors graduating with a cumulative 4.0 or higher GPA from 13 local schools, including Antelope Valley High School, Antelope Valley Learning Academy, Desert Christian High School, Eastside High School, Highland High School, Knight High School, Lancaster High School, Littlerock High School, Palmdale High School, Paraclete High School, Quartz Hill High School, SOAR High School and The Palmdale Aerospace Academy.

The students were recognized and presented with certificates from elected officials and local dignitaries. Additionally, multiple cash scholarships were presented by event sponsors.

Congratulations to the 4.0 (and higher) seniors!

ANTELOPE VALLEY HIGH SCHOOL

Miriam Alvarado

Rafael Alvarez

Cytlali Ballesteros

Krystal Carrera Lopez

Noely Casillas

Nikole Castaneda

Karla De La Rosa

Daniel Franco

Marlen Hernandez

Victoria Jones

Daniela Martin

Jonas Myers

Olivia Olmedo

Olivia Patton

Cindy Pineda

Joseph Ramirez

Alexandra Ramos

Yajaira Rangel

Angel Venegas

Ebony Walker

Ravyn Wallace

Celes Washington

ANTELOPE VALLEY LEARNING ACADEMY

Tyler Robinson

Kennedy Ezechukwu

DESERT CHRISTIAN HIGH SCHOOL

Rhianna Bardeaux

Jack Dumas

Robert Gonzales

Caleb Gott

Isaiah Holmquist

B. Ethan Laubach

EASTSIDE HIGH SCHOOL

Samuel Alvarez

Fredrique Anene

Jerome Aurellano

Kevin Bare Hudson

Andrea Benavides

Skylar Blankenship

Alandra Bonilla

Chris Bran

Jewellisa Briseno

Kielana Bryant

Dimitri Calis

Danelly Chang

Littlejohn Contreras Roque

Daniela Davila

Emiliano De Loera

Maria Figueroa

Yvette Flores Rosales

Ray Foreman

Jheria Frazier

Chakotay Garcia

Jatziry Gonzalez

Jalen Gumayagay

Jasmin Gutierrez

Chovny Hamilton

Asia Hardy

Bryan Hernandez Barcenas

Brian Hernandez

Jasmine Hernandez

Lesly Hernandez

Skylynn Herron

Jacob Isais

Julian Keshishian

Zsa Nean Lang

Presley Marshall

Julious Martin

Daniela Martinez

Andy Medina Delgado

Isaias Mireles

Christian Morales

Kayleen Moua

Isabel Navarro

Gina Olson

Erika Ortega

Kassandra Perez

Joan Perez-Resendiz

Cynthia Ramirez

Cecilia Ramos-Ramirez

Cynthia Reyes

Andy Rivera

Angel Rodriguez

Brianda Rodriguez

Tiffany Rodriguez

Korina Rojas

Alayza Ruff

Shantelle Runge

Kaid Saleh

Anthony Sanchez

Leslie Sandoval

Alexandra Serna Godoy

Fernanda Serna Godoy

Jazmine Shorts

Julie Anne Simbulan

Jonathan Soto

Joshua Stanley

Andre Tovar

Wilton Tran

Lupita Trujillo

Jason Valentin

Jocelyn Vences

Sasha Vengarick

Jessica Verdin Ruiz

Ayanna Wade

Brianna Walter

Gracelyn Williams

Abigail Yapp

Kimberly Zamora

HIGHLAND HIGH SCHOOL

Haylee Alvarez Di Leo

Russelle Alvarez

Enid Arana

Eduardo Ayon

Jason Banez

Isabelle Barajas

Rosy Brown Avina

Chad Cangco

Kristy Carrillo

Alec Carter

Gillian Carter

Maria Contreras

Carlos Cruz

Preston Davis

Nallely De La Rosa

Marc Diaz

Jessica Fabro

Riley Flanagan

Andrew Fraire

Korina Garcia

Ashan Garusinghe

Lydia Gilbert

Jade Gonzales McCaulley

Gabriel Gonzales

Catherine Gudiel

Isaiah Han

Elizabeth Hernandez

Hannah Hodges

Paige Holmes

Stephanie Khamis Hesar

Logan Kirkendall

Gloria Lam

Maraiah Lara

Din Le

Andy Linares

Caitlin Lopez

Julia Victorianne Magante

Ramiro Maldonado

Ryu Miguel Malit

Cheyenne Marcelin Stone

Amy Marroquin

Kiana Martin

Adrian Martinez

Ananya Masnaruemitr

Felipe Mendoza

Matias Mobley

Jeannette Montalvo

Daniela Morales Dardon

Tina Nguyen

Nnenna Obih

Genesis Orellana

Kaylen Orellana

Graciela Ortega

Kylah Phillips

Sabrina Quevedo

Shantell Quevedo

Yvette Ramirez

Rodrigo Reyes

Karen Rowe

Natalie Ruiz

Manuel Salinas

Tuan Samdin

Daniela Santana

Nita Sharma

Brooklyn Smith

Katharina Smith

Andrea Solis

Grant Sorenson

Abraham Sosa Torres

Jayleen Suchite Silva

Benjamin Sumner

Angie Torrico

Isaac Ulloa

Ajie Valdejueza

Morgan Valentine

Brianna Vazquez

Nicole Vazquez

Aracely Villegas

Reece Wakely

Tessa Weir

Shanink Xilonzochilt

Bryan Zelaya

KNIGHT HIGH SCHOOL

Erik Aguilar

Ashley Alicea

Emiliano Alonso

Emily Altamirano

Pedro Alvarez Meza

Gamaliel Aristondo

Salvador Avalos

Ambroshia Baines

Vianna Basua

Daniel Berreondo Cendejas

Carlos Bravo Espinoza

Brian Buenviaje

Fabian Bugarin

Cindy Carrasco

Luis Carrillo

Natasha Cash

Helmer Castillo

Madison Castro

Laura Celis

Jazmin Claros

Amaya Colson

William Daniels

Yudith Diaz

Kailey Fender

Demetrius Freeman

Rosie Galvez Cabrera

Vanessa Garcia

Isla Garcia

Carina Garcia

Valeria Garcia

Sabrina Gaur

Cindy Gonzalez

Naomi Gonzalez

Gianna Gum

Julian Herrera

Sergio Ibarra

Edwin Ilejay

Melisa Lam

Arturo Luna

Osvaldo Lupercio Torres

Samantha Magana Martinez

Esteffani Maldonado

Maritsa Martin Delatorre

Cindy Martinez

Rodrigo Melendez

MaryEllen Miyashita

Carrington Montgomery

Jacqueline Montoya

Allen Moody

Vanessa Murillo

Delanie Nava

Allen Nero

Andrea Nguyen

Giselle Ornelas

Glenda Pena

Isabelle Pflieger

Edwin Quintanilla

Emily Recinos

Henry Recinos

Dannary Rivas

Meghna Rizal

Haley Rizza

Evan Rodriguez

Melissa Ruiz Martinez

Erica Sanchez

Marvin Sanchez-Mariles

Citlali Sandoval

Victoria Santos

Samuel Segovia

Abigail St Andrew

Sarah Talavera

Jesus Valdes

Ashley Vega

Miklo Zamudio

LANCASTER HIGH SCHOOL

Shelly Abu

Enrique Arjona

Salvador Arreola

Ruth Avila

Jennifer Barrow

Marnae Bias

Allison Birrer

Angel Calderon

Berenice Carrillo

Cleopatra Casillas Garcia

Matthew Castillo

Kahea Cianciosi

Tammy Collins

Kaitlyn Critchfield

Breanna De La Cruz

Cassidy DeLeuw

Jillian Elder

Kaiyah Florence

Savanah Flores

Girgis Girgis

Karissa Hein

Thomas Helo

Anabelle Hernandez

Grace Hooper

Natalie Hunter

Griselda Jacobo

Jonathan Jauregui

Tamira Johnson

Ian Jonassen

Kendall Keller

Mujtaba Khandoker

Rebekah Landin

Kayla Larsen

Tatiana Lexin

Maya Maida Maida

Jessica Manriquez

Dayna McKendall

Zackery Mondin

Vivian Morales

Daniel Moya

Abbey Neal

Wendy Nguyen

Tia Nobleman

Kimberly Orantes

Natalie Ortega

Jacqueline Padilla

David Palacios

Logan Parisi

Leyah Phillips

Shaylee Prelewicz

Stephany Ramirez Salazar

Raul Rangel

Nataly Rincon

Isaac Segura

Danyuska Silvestre

Sydney Simonson

Nicholas Stepp

Madison Stratman

Joy Surratt

Kassandra Tejeda

Joana Valdivia Rosas

Tallon Watkins

Niya Williams

Kiara Zamora

Nora Zekria

LITTLEROCK HIGH SCHOOL

Rene Arana

Nancy Banuelos

Allynah Burke

Victoria Cabrera

Saul Cervantes

Cynthia Cruz

Kimberly Curd

Ron DeVoll

Marissa Eddy

Krischiawn Epps

Abigail Fricke

Allison Fricke

Julia Goetze

Ricardo Gonzalez

Lucas Heininger

Yesenia Hernandez

Jennifer Huizar

Hayley Hunter

Maria Ibarra Arellano

Samuel Mazas

Adrian Milan

Michelle Montenegro Camacho

Karla Montesinos

Denisse Ramirez

Julia Sendelbach

Stephanie Tzoc Macario

Tyler Wallace

PALMDALE HIGH SCHOOL

Johanna Alcaraz

Hazel Altamirano

Natalie Amaya

Audrey Arauz

Viviana Arredondo

April Avina

Evangeline Mai Azusada

Jennifer Baez

Rocio Barboza

Elkanah Corcos

John Dino

Victoria Fimbres

George Garay Murillo

Diana Garcia

Emily Garcia

Aidan Gates

Edward Gomez

Gerdim Gomez

Sophia Grande

Alondra Hernandez

Vanessa Herrera

Natalie Hidalgo

Widney Jimenez Villatoro

Katelynn Larios

Joshua Linares

Salmai Luna

Yershanie Madrid

Alondra Madrigal

Marissa Martine

Alan Martinez

Gisella Martinez

Laura Martinez

Ruth Martinez Castellanos

Jazzi Mejia

Mary Meza

Ayla Moreno

Kimberly Olguin

Bryanna Orantes

Alessandro Pelayo

Sarahi Perez Aguilar

Rachel Porter

Jessica Ramirez

Ricardo Ramirez Martinez

George Rodriguez

Natalie Salinas

Jacqueline Suarez Anacleto

Ariana Torres

Veronica Trujillo

Sebastian Varela

Evelia Vasquez Guerrero

Kassandra Vazquez Jimenez

Alexander Velez

John Ward

Amy Williamson

Mythis Zamalea

Daniel Zuniga

PARACLETE HIGH SCHOOL

Allyson Alvarado

Euan Andrew

Isabella Angelo

Andrew Arciga

Mackenzie Atkerson

Emily Avrit

Mariah Beltran

Cassandra Buckley

Destiny Camarillo

Thomas Cancio

Nathalia Castorena

Alexander Chamitoff

Katherine Dieguez

Azalea Dominguez

Mackenzie Fernandez

Bradley Fiorella

Kaelyn Ford

Julia Frey

Charles Gaharan

Kiley Gilmer

Brandon Gumayagay

Malak Haddad

Benjamin Haering

Joshua Haering

Ireland Hatch

Michael Herbert

Jared Johnson

Alec Justice

Kristina Kané

Jesse Katz

Olivia Maish

Annika Matulac

Brennon Mercier

Kamron Mosquera

Matthew Nelsen

Hung Ngo

Jade Phoreman

Nicholas Rahe

Taylor Richardson

Carly Sablan

Nathan Salty

Lucas Schatz

London Scott

Faith Semeatu

Antonio Sensano

Gerardo Serrano

Ahmik Shenoy

Brianna Smith

Inna Tagarino

Andrew Takayama

Jaylene-Anne Tejada

Nathan Truong

Lauren Urmanski

Charlene Victoria

Skyler Woodland

Christopher Worrell

Erin Wright

QUARTZ HILL HIGH SCHOOL

Adem Abdella

Jason Allen

Kyle Anderson

Josef Asaad

Lauren Asher

Tanner Baccus

Yejin Ban

Natalie Barnes

Nathan Bastidas

Kristopher Bates

Lina Beaini

William Beam

Brenna Beers

Alaura Bengle

Evelyne Bohannon

Noah Boudreau

Aleksandra Brajanovska

Caden Broadwater

Katelynn Brown

Y Thanh L Bui

Karisma Burgess

Autumn Burgis

Christopher Caram

Kathleen Carrera

Erica Carter

Mara Cassady

Ismael Chavez

Aviraj Chawla

Kylie Chelette

Daniel Cho

Hannah Clark

Samantha Clark

Kayla Cleland

Alex Coats

Peyton Colburn

Zachary Conte

Leyna Cooper

Oshini Aeysha Cooray Nawalage

Evelyne Copeland

Madeline Copeland

Brenna Crump

Emma Dallaire

Shanti Davis

Chloe Deaville

Alyssa DeLosSantos

Makayla Dorman

Noelani Duldulao

Ellette Dunn

Dinh Duong

Isaac Ericson

Johnathon Ervin

Matthew Everts

Tristan Fink

Summer Fisher

Kevin Flores

Shayla Fonseca

Jeanne Fortier

Shyenne Francisco

Juan Garcia

Mariah Gifford

Gurnoor Gill

Allison Glatfelter

Alexandria Gonzales

Naila Gonzalez

Grace Gousman

Alysa Greenwale

Sasha Grider

Jadon Grundy

Sierra Gutierrez

Leilani Hallman

Preston Harvey

Taylor Heckenliable

Mariah Hernandez

Addison Hethcoat

Noah Hinckley

Maher Homod

Morgan Howell

Makayla Hufano

Amber Islas

Kiran Jain

Gideon Jin

Matthew Johnson

Ravindranath Johnson

Alana Jones

Miles Kanga

Timothy Kelley

Peyton Kelly

Sona Keshishyan

Isaac Kim

Noah Kogen

Alexander Koukourikos

Jacqueline Krall

Rohan Kumar

Jesse La

Kevin Lee

Audrey Limb

Hannah Longbottom

Julien Mani

Noah Manzano

Dennis Markosyan

Griffin Mason

Thomas Matthews

Brandon McDonald

Eileen McGregor

Richard Miguel

Autilia Monteon

Andrea Morales

Isaac Moreno

Julya Morozov

Efrain Munoz

Jessica Nehen

Bari Noor

Christabel Odoi

Marena Omar

Melany Omar

Drew Ordonez

Thomas Ortega

Ryan Paglia

Melody Paige

Joseph Park

Karina Patel

Joydyn Patton

Dean Payne

Madison Pearcy

Jennifer Penaloza

Alexis Perez

Rachel Phelps

Colby Phillips

Jason Pruett

Armando Pulido

Jasha Puzon

Mona Qrib

Jordan Queen

Daniel Quintero

Jonathan Ramirez

Joshuah Ramirez

Jonathon Ramos

David Rashmajyan

Vanessa Renfro

Caitlyn Reyes

Nelson Rios

Madelyne Roldan

Derrick Rossmango

Izabelle Rotol

Michael Ruddy

Carlos Salazar

Ryan Sanders

Amrita Sandhu

Franklin Schaeffer

Hunter Segale

Yexelle Segovia

Isaac Seiple

Jaeden Serrano

Christin Sheppard

Michael Sherrick

Candice Shihady

Tyler Sinness

Amaya Smith

Lucy Sowers

Nichole Spravka

Madison Stines

Aaron Taflinger

Jeremy Telezing

Tiffany Tran

Rafael Vanderzee

Daniela Vargas

Lauro Vargas

Carson Vogel

Alicia Volk

Kaylee Wheeler

Jennie White

Shane Wilson

Devon Woolston

Valeria Zepeda

Isabella Zermeno

SOAR HIGH SCHOOL

Samantha Aguilar

Jimena Arroyo

Kayla Atkinson

Nicole Kate Banag

Kevin Barrera

Daniela Bermudez

Mariah Castrellon

Brenda Castro

Maribel Contreras

Krysten De Leon

Adam DeShields

Nelson Diaz

Jolie Dolinski

Miles Driver

Emily Elikan

Chijindu Ene

Monica Escobedo

Cynthia Espitia

Angela Estrada

Natali Farkouh

April Flores

Jennifer Flores Gracias

Francis Floressantos

Alyssa Guzman

Janet Hawatmeh

Laurice Hawatmeh

Abigail Hearns

Mitzi Hernandez

Marcus Hickman

Keontae Hogains

Liliana Huerta

Daniel Hurtado

Mary Kedrowski

Donovan Larson-Hale

Evelyn Machado

Jet Malana

Katherine Mayes

Simone McDonald

Aisha Miller

Diego Munoz-Izaguirre

Ryan Ohaya

Major Ortiz

Emily Perez

Nikolas Pourghahreman

Charlene Proo

Kristen Rico

Stephanie Rodriguez

Isaiah Rose

Levi Salazar

Emely Salguero

Jasmine Sandoval

Kathleen Schuoler

Kombi Shumard

Anthony Stewart

Adam Sutton

Noah Sveiven

David Topchyan

Dominic John Vinluan

Nicholas Waters

Xavier Williams

Alyssa Wright

THE PALMDALE AEROSPACE ACADEMY

Andrea Alfaro

Brian Andrews

Giselle Baez

Randy Bueso

Deyanira Camarena

Yajaira Cervantes

Suzie Davtyan

Brian Diaz

Amanda Gonzaga

Julieta Guerrero

Silvia Herrera

Ivonne Herrera

Bianca Huerta

Ayanna Kimbrough

Jerica Lara

John Francis Lovely

Audrey Lucha

Elise McMurray

Lilyan Monrroy

Winter Noël

Lindsay Onofre

Jeffrey Pope

Corina Queja

Christy Rahal

Maria Rava

Lucas Reynaldo

Michael Robles

Laysha Rodriguez

Tyra Rose

Cynthia Sibrian

Nicholas Tassinari

Aldair Torres

Marlon Trujillo Ariza

