600+ high school seniors honored for 4.0 GPAs

LANCASTER – More than 600 high school seniors were honored for their academic achievements at the 17th annual 4.0 Student Recognition Celebration sponsored by the AV Fair & Event Center.

The event took place Tuesday night in the H.W. Hunter Pavilion. It honored 669 local seniors graduating with a cumulative 4.0 or higher GPA from 12 local schools, including Antelope Valley, Desert Christian, Eastside, Highland, Lancaster, Littlerock, Palmdale, Paraclete, Pete Knight, Quartz Hill, SOAR and The Palmdale Aerospace Academy.

Each 4.0 student was recognized on-stage and presented with certificates from elected officials and local dignitaries. Additionally, multiple cash scholarships were presented by event sponsors.

Congratulations to the 4.0 (and higher) seniors!

ANTELOPE VALLEY HIGH SCHOOL

Celeste Milan Artiga

Christine Aca-ac

Ryan Anthony Albright

Evelyn Arellano

Megan Louise Baker

Ebony Barnes

Karen Alejandra Camacho Jimenez

Guadalupe Araceli Carmona

Javier Cerda Martinez

Nathen Ray Chavez

Jasmine Yamileth Contreras

Matteo Cristofori

Joleen Lucia Gomez

Yamilexi Gonzalez

Eugenia Hernandez

Gloria Margarita Hernandez

Tyler Lachelle Jackson

Angel Mahei Mendoza

Adan Isaac MontesDeOca

Daisy Perez Perales

Rosalinda Ramos Sanchez

Sammy Jr Alcones Santiago

Jessica Alejandra Vargas

Zack Edward Alan Zinzow

DESERT CHRISTIAN HIGH SCHOOL

Ashley Cole

Richard “Tre” Downer

Kassondra Estrada

Juliann Luke

Vivien Maida

Amber McComas

Markus Saavedra

Brooke Schweitzer

Meng’er (Crystal) Shen

Hannah Smith

EASTSIDE HIGH SCHOOL

Neo Alaniz

Martha Deanna Almanza-Esparza

Georgina Giselle Alvarez

Jacquelyn Anguiano

Beau Raphael Arias

Kaitlyn Emma Ann Benoit Wong

Tionna Brand

Monayjia Alamaray Brown

Imani Shauntell Caddell

Maritza Casillas Olivar

Juan Ramcez De Jesus Castaneda

Anthony Arayik Estrada Rivera

Rene Estrada

Valerie Lissette Fernandez

Cristal Flores

Spencer Michael Foley

Briana Alaina Garcia

Natalie Cortes Gavia

Wendy Gonzalez

Jose Manuel Granados

Jamie N Griggs

Isela Aylin Guevara

Kamryn Harrold

Rebecca Jaimes

Yanira Alexsiz Jimenez Vargas

Alvaro Jimenez

Da’Quan Davionne Johnson

Jaida Francis Paja Lee

Danielle Nicole Linde

Elda Abigail Lopez

Gema Denise Lopez

DeAndria Louise Madden

Michael Martinez

Jonathan James McAlister

Jocelyn Eileen Mejia Andrade

Guadalupe Mendoza

Sean Y Moore

Elena Morales

Keyla Verenice Morales

Rachelle Skye Morales

Natalie Thu Nguyen

Ceci Winam Odhiambo

Alondra Lizbeth Pena

Ashley Elisa Reales

Rachelle Diana Recinos-Cruz

Kassandra Yulexie Renteria

Daniel Alejandro Reyes

Ricardo Reynoso

Jalen Anthonie Richardson

Topacio Arely Rivera

Anthony A Rizo

Emily Paloma Rodriguez

Cassandra Rojas

Justice Raylene Smith

AndRea Spears

Maddison Angel Stephenson

Daniel E Taylor

Jacklyn F Thompson

Megan Emily Tran

Salma Pamela Trejo

Anthony Valencia

Rebeckah Vega Magallanes

German Villafuerte

James Villasenor

Bilal Khalid Mohammed Wilburn

Pualani Mariah Williams

HIGHLAND HIGH SCHOOL

Catalina Aguilar

Daniel Benjamin Alvarez DeJesus

April M Alvarez

Fabricio P. Apuy

Jocelyn Arroyo

Ivan Alexander Ayon

Erika Balderas Cruz

Morgan Alexa Bohac

Chelsea Rain Bozarth

Michael A Buck

Andrea C Buhrer

Sarah Melissa Busbee

Becca M Carter

Raul Antonio Castillo

Cinthia Johann Chacon

Tasnia Jahin Chowdhury

Dessia Chalet Coleman

Jannon Cornwall

Carinne Mae Biscocho De Leon

Dianne Trinh Dinh

Marlene Escobedo

Salma Khaled Fawzi

Ashley Elizabeth Flores

Jason Patrick Foster

Analeen Cirineo Franco

Jesus Antonio Gomez Garcia

Ezekiel Aleksei Grimares

MariefelPauline Javellana Guijaro

Anthony Gunn

Amaya Joy Hernandez

Anna Sophia Hernandez

Shane Thomas Hixon

Aerius Khamphoui Khommarath

Eugene Kim

Chase M Kross

Amanda Marie Laughlin

Viena Nguyen Le

E’Jypt Nanigi Lewis

Alayzha J Lord

Jacqueline Estrella Luna

Raquel Galang Maglalang

Alejandra Maldonado

Lily Gabrielle Mancia

Vianney Rianne Delizo Mangyao

Lindsey Raquel Martinez

Abigail Paige Matheny

Annette Kurian Mattappally

Belen Naomi Medina

Alondra Melendez

Angel Mendoza

Otto Alexander Meza

Alvaro Munoz

Ha Thi Thu Nguyen

Airi Elizabeth Oakey

Brian H Paek

Christian Anthony Paredes

Brian Loc Phan

Breanna L Potenciano

Param Arjun Preston

Amr Rabie

Matthew Guy Radke

Moumita Hamida Rahman

Christian Alonzia Ross

Sujana S Saj

Vincent Banzali Salazar

Sabrina Melany Saldana

John Marion Bondoc Sanchez

Ethan A Santos

Raven Angelo dela Fuente Santos

Naomi Stubbs

Mitchel Templos

Jared Louis Tivis Watts

Andrea Daniela Valiente

Zoe Marie Vander Hyde

Jason S Vieane

Yasodhara Yovanka Villagran

Kassandra Guadalupe Virgen Castaneda

Alexandria Sonja Ybarra

KNIGHT HIGH SCHOOL

Ivanna Amador

Nicole Amador

Jocelyn Andrade

Kyrah Archibald

Monica Ayala

Juan Barajas Mendoza

Louise Candeloza

Arturo Casas

Abraham Chavez

Erin Cheves

LaFrance Daniels

Allanah Sophia Duero

Alex Dunkwu

Kylie Duran

Kimberly Escalante

Sebastian Escobar

Stephanie Estanislao

Juely Faqueda

Cristyana Fletes

Vikramjeet Gill

Hector Gomez

Jason Gomez

Devan Graves

Kenia Gutierrez

Kiana Ha

Lennix Hidalgo-Sigaran

Nicole Iniguez

Delaney Johnson

Daniel Jones

Miguel Llerenas Soto

Tammie Malvin

Argelee Mamangun

Jasmine Manriquez

Andrew Martinez

Alfred Mendez

Christina Merino

Dimas Molina

Breann Newsome

Katherine Ornelas

Rianne Palecpec

Emely Pineda-Rivas

Jose Portillo

Briza Posadas Ramos

Daizy Prieto-Murillo

Martin Rocha

Grissel Rodriguez

Yossi Ruiz

Leslie Salinas

Cristian Santana

Aseniq Shahid-Williams

Larry Smith

Edwin Sorto

Lauren Suero Mayberry

Ivy Ta

Krystal Toribio

Alanna Washington

LANCASTER HIGH SCHOOL

Kristian Abad

Jissel Aceves

Tania Amador

Iqra Arshad

James Banales

Kirsten Barrow

Sophia Boyd

Delia Bravo

Justin Burkey

Breanna Carmona

Hailey M Carrillo

Joshua Collins

Brianna Contera Velazquez

Vanessa Cruz

Daniel A Cuyate Palomino

Connor Dagg

Audrey Dalsass

Jeremiah Davis

Sarah De Luna Stallworth

Isabel Devera

Tiara Dorta

Angelina Ensley

Diana Escobedo

Daniel Flores

Caleb Frazier

Pricilla Gomez Lopez

Tamara Gonzalez

Elora Greenwale

Austin Hilpipre

Katelyn Jackson

Beverly Kehinde

Brittney Lasley

Alexis Lloyd

Chriselyn Manahan

Edwin Martinez Lopez

Cassidy Martinez

Jazmine Martinez

Meyer Millman

Samuel Millner

Tiahna Mitchell

Jazren Mojica

Allyza Monsanto

Persja Moore

Lester Morales Diaz

Elizabeth Pabian

Jenny Ramirez

Lyndon Requena

Vanessa Rodriguez

Johnna Rogers

Jouli Safi

Edwin Sanchez Ochoa

Louie Sanchez

Bryanna Sandoval

Ashley Serrato

Bushra Shaia

Lucky Simsuangco

Vincent Sison

Brendon Stutzman

Temilola Suulola

Thanadol Utain

Samone West

Evan Wupperfeld

Ceseleigh Young

LITTLEROCK HIGH SCHOOL

Cynthia Lopez Ayala

Breanne Cierra Barnes

Martha Leticia Barranco Luna

Cassidy Noelle Bomberger

Cristina Castillo

Michele R. Chadwick

Geyli Stephanie Contreras

Justin Keith Crawford

Hunter E. Daly

Sophia Angela DiGiovanni

Sofia Dominguez

Gabriel Estrada Urrutia

Jonpaul Funez

Michelle Garcia

Juan Carlos Hernandez

Erick Jair Loza Daniel

Britney Okalani Ly

Kira Catherine McLean

Karla Salud Melendrez

Alison Tais Menjivar

Makayla Lynn Moore

Estreya Celeste Moreno

Eduardo Antonio Ortega

Edward Martin Perez

Federico N. Ponce De Leon

Adrian J. Rojas

Alexi Salazar

Irene Salazar

Priscilla Tamayo

Michelle K. Wolf

Ada Graciela Zamora Montes

PALMDALE HIGH SCHOOL

Austyn Adams

Danielle Adili

Julianna Amaya

Jared Andrade

Alexia Avina

Tiffany-Brichel Azusada

Sabrina Burgess

Nahila Camorlinga

Anahi Castro Zambrano

Yazmin Cerros

Karen Cornejo Morales

Cierra Dawson

Oswaldo Duenas

Misty Esparza

Alisha Gaitan

Jenny Gomez

Andro Gonzalez

Sharis Guzman

Denise Hernandez Lopez

Adriana Hernandez

Daniel Hernandez

Chyna Hodges

Marissa Jones

Sherri Jones

Hazel Lara

Yesenia Lozoya

Alan Marquez Hernandez

Priscilla Martinez

Jozelyn McFerson

Alan Medrano Magana

Edwin Morales

Kaelynn Nadonza

Jacqueline Olivas

Mathew Ordonez

Aaron Panduro

Sarin Parsakhian

Karina Plascencia

Scarleth Pleitez

Andrea Resendiz

Joseph Reza

Ashley Rugamas

Tee Yara Townsend

Alondra Valadez Chavez

Leslie Zamora

PARACLETE HIGH SCHOOL

Cydnee Abaya

Paul Adelantar

Payton Anthony

Ernesto Balcazar

Cassie Barnett

Jake Burnett

Daniel Campbell

Chad Carlile

Alejandro Carrillo

Caitlin Chan

Michael Cheung

Gabriel Cox

Cody Csulak

Nathan Davis

Carter Dickinson

Sophia Estrada

Sheena Eustice

Vanessa Fabela

Odelon Fernandez Jr.

Taylor Fix

Jasmine Fuqua

Alyssa Gallagher

Aubrey Gilman

Sarah Heffelfinger

Rheannon Hill

Nicholas Huerta

Sarah Hunter

Lexie Jorgenson

Hailey Keidel

Nate Kennedy

Grace Kroll-Goldschlag

Maya Kurian

Zyre Lagarile

Joel Landa

Avary Lathrop

Alec Lopez

Mardoqueo Lorenzo

Hannah Marin

Julia Medina

Kartik Misra

Gabriella Palomino

Hannah Parish

Destiny Ramsey

Lauren Rivas

Annikka Rodriguez

Edward Sabalburo

Natalie Sanchez-Pleites

Sara Sargeant

Atira Shenoy

Rebecca Singleton

Julia Tieu

Efe Umukoro

Lucas Vasquez

Jasmyn Vigilante

Tyler Vogel

Ian Vogenthaler

Brooke Walsh

Reno Wilson

Anna Yan

Vita Zhang

Vivian (Wenhui) Deng

Carlos (Zheng) Fang

Alice (Yutong) He

Julyssa Renteria

QUARTZ HILL HIGH SCHOOL

Emily Nicole Abramson

Victoria Isabel Acuna

Abigail Lane Adams

Mya Simone Adolphus

Tracie Naomi Aguirre Gonzalez

Brianne Allen

Kaleia Nichole Ashley

Riley P Atrops

Hyelim Ban

Jarod D Becker

Samantha Mae Blanchard

Brendan Isaac Blasius

Meghan Renee Bowers

Spencer Kim Burke

Jonai Tiffani Butler

Denise Rosalinda Calderon

Angela Y Castellano

Danae Castillo

Diane Castillo

Matthew K Chartier

Joseph Tyler Chavez

Seerat Chawla

Samantha Shin-Yi Cheng

Cydney Thuc Chung

Nicole Christina Cruz

Jordan Dominique Mosay Dawes

Simone Drew Decker

Isaiah Raul Del Toro Hernandez

Paola Daniela Diaz

Brenda V Dominguez

Jane Nicole Earley

Nicolo Blaine Elliott

Eston Edgardo Euceda

Christian Enrique Ferrandino

Weston R Fitzgerald

Meaghan Riley Gallagher

Taylor LeeAnn Garrett

Marcos P George

Marya P Ghafur

Joseph Benjamin Gilbert

Rosemarie Haiyan Giron

Fernando Gomez

Megan Grimes

Zachary D Gunner

Hannah Elizabeth Haas

Madlena Hairabedyan

Marina Moheb Hanna

Clarisa Heredia

Jasmin Hernandez

Ian Gardner Hinds

Alyssa Hoffman

Natalie M Horton

Ayden N Howell

Aliyah Janan Hubbard

Adam Ibrahim

Isaac J Inocentes

Caidon I Iwuagwu

Samuel Jin

Monica Marie Jones

Shivani Kangakar

Max Joseph Kelly

Brandon Matthew Kelpis

Vivian Minju Kim

Genevieve Renae Knott

Kanokporn Konngam

Lanafaye Sakura Kovacs

Inderpreet Singh Laly

Ji Min Lee

Connor L Levenson

Tyler A Liegmann

Dallas Andrew Lintemoot

Gabriel J Lucas

Helena Mahdessian

Kevin D Maldonado

Jocelyne Martinez

Sophie M Mbela

Brandon A Mead

Olivia J Menin

Margaret E Mihaljevich

Emily Michelle Miller

Gabrielle J Mohun

Kevin N Moles

Jacob Thomas Morreale

Anthony Michael Myers

Anita Nakoud

Noorain Naz

Lance Tiula Joseph Nua

Nikki Ornelas

Emely Ortega

Laura M Pagliaro

Emma Madelyn Palmer

Triveni Pankaj Patel

Francesco Pecile

Anna Marie Pedersen

Anjelica L Pena

Samuel Perez

Ian G Phelps

Noah Abraham Plantinga

Tia R Pratt

Jonah Ruben Purcell

Jalen Morales Puzon

Jennifer L Quijada

Kurt Ian C Ramones

Lauren Y Rickert

Alexa Blake Roehl

Kelsey Odette Ruiz

Jordan Diane Schultz

Colt W Serrano

Lari Christine Smith

Meghan Teresa Mary Smith

Sydney P Smith

Bryce E St Pierre

Rayen Franklyn Strasser King

Nitesh Sunku

Gracie Palmer Teed

Josephine Alinea Umandap

Chad C Valladares

Cole Anthony Walls

Justin Ethan Wells

Cody D Wilson

Michael Alan Wood

Gabriel E Zermeno

Angela Zhang

S.O.A.R. HIGH SCHOOL

Joshua Singh Alperin

Mariah Amanda Amaya

Lorraine Susan Barnes

Ryan Alan Caamano

Vanessa Viviana Camacho

Aisley Carias

Marc Anthony Cervantes

Andrea Juliana Choy

Jonah M Deocariza

Maria Jose Diaz Zamora

Beatriz Florecita Diaz

Megan M Dinh

Deniz Andrea Dokmeci

Matthew Jordan Eisenman

Madelen Flores

Genessee Eileen Floressantos

Cameron Colby Franklin

Pablo Frayre

Samyiah Nyeliah Garcia

Anna V Garfield

Catherine Gendy

Koryn Ahilyn Gomez

Diana Estela Gonzalez-Castillo

Samantha Zapata Gutierrez

Zoey Santo Domingo Hinson

Shea A Husband

Brandon Jackson Leggins

Millenia Sue Lim

Carolina S. Lombardi

Emily Lopez

Shelby Deon Mathews

Bailey Rose Mia

Luke Michael Monte

Emma Navarro

Annie G Olmedo

Kelly Marie Perez Pagaza

Chloe Jade Pitko

Bryan John Casper Powell

Jack Phillip Prewitt

Carmen Krishtna Quintana

Emelie Quintero

Wesley M Rather

Viviane-Lee Rose Reed

Oscar Vinicio Reyes

Saima Salam

Vannessa Leigh Smith

Arrianna Areja Tadiosa

Miguel Luis Tan

Michael Angelo Tauvar

Midori J. Terrill

Miwa Angel Tucker

Angelique K Valiotis

Guiselle Emily Vasquez

Caroleen M Wissa

Sarah Zakaria Zakhary

Katherine Olivia Zimmer

THE PALMDALE AEROSPACE ACADEMY

Mitzy Acevedo Castrejon

Joseluis Aparicio

Lesly Arredondo

Victoria Ayala

Crystal Bello Castillo

Katherine Boiton Rodriguez

Andrew Bowman

Xavier Cajoux

Dalia Calva

Jose Camarena, III

Melanie Cardenas

Isabel Castillo

Daniel Castro

Giselle Chacon

Ana Coles Eguiarte

Aviti Darbari

Andrea Delgado

Isabel Dorn

Jacklyn Flores

Anthony Galeana

Jazlyn Garcia

Malaika Gilmer

Letsy Gonzalez

Viviana Gonzalez

Raymond Guevara Lozano

Andhika Hammond

Jacqueline Henriquez

Markus Hernandez

Alexis Infante

Hailie Kittner

Stephanie Lemus

Jerry Lopez

Nancy Lopez

Ashley Martinez

Marian Martinez

Emilia Martinez Rios

Nathan McMurray

Rosalinda Moreno

Matthew Olivarez

Dulce Pelayo

Amber Ptacnik

Sophia Quiroz Rea

Leslie Ramirez

Sabrina Rashid

Armando Rendon

Gianni Reynaldo

Moises Santos

Wendy Siguenza-Perez

Ashley Silva

Jacquelyn Silva

Jeremiah Tassinari

Aaron Turk

Noel Villalpando – Huerta

Raul Yparraguirre

Since 2009, the AV Fair & Event Center has made the 4.0 Student Recognition event possible by providing the venue and managing the event with the help of volunteers. The event was founded by James B. Jackson and production-assisted by the former Antelope Valley Athletic Club and its founders Herman Lewis and Gary Thomas.

[Information via the Antelope Valley Fair Association.]

